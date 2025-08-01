Ankara'da Kavga Sonucu Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2 kişi tutuklandı. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde evde tartışma sonucu kavgaya dönüşerek meydana geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 133. Sokak'ta T.N.D. (24) ve 15 yaşındaki yakını, dün evlerine misafir olarak gelen Karsu Aygün (26) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

İddiaya göre, kavgaya dönüşen olay sırasında Aygün yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.N.D. ve 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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