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Ankara'da kavga sonucu araçla çarpma olayında tutuklama

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada M.K., hafif ticari araçla kavga ettiği G.K.'ya çarptı. Aracın çarpmasıyla yaralanan G.K. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada M.K., hafif ticari araçla kavga ettiği G.K.'ya çarptı. Aracın çarpmasıyla yaralanan G.K. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elmadağ Ankara kavga Tutuklama Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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