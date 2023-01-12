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Ankara'da kauçuk fabrikasında yangın: 2 yaralı

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ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. 2 kişinin yaralandığı yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesindeki Keresteciler Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında saat 22.00 sırlarında yangın çıktı. Kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalışan 2 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki malzemelerin yanıcı özelliğinden dolayı alevler fabrikayı tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Oğuz, ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü belirterek, hafif şekilde yanıklar nedeniyle 2 işçinin tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarını iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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