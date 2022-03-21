Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalandı - Haberler

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Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalandı

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Ankara'da

Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da "kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp" olayı kapsamında Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanede arama yaptı.

Ekipler, R.A'ya (27) ait iş yerinde kurusıkıdan bozma 6 tabanca, çeşitli silah parçaları ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Ankara Batı 10. Adliye Ceza Mahkemesince kasten yaralama suçundan aranan R.A, ekiplerce gözaltına alındı.

Ankara'da kasten yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı

Ankara'da kasten yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Asayiş, Gasp, Güncel, Haberler

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