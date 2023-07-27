Ankara'da kasapta pompalı tüfekle oynayan kişi arkadaşını vurdu

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kasapta pompalı tüfekle oynayan bir kişi, işçi arkadaşını vurdu. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kasapta pompalı tüfekle oynayan kişi arkadaşını vurdu.

Mustafa Kemal Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde, iddiaya göre kasapta pompalı tüfekle oynayan işçi arkadaşını vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA