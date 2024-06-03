Ankara'da Karısını ve Bir Kişiyi Öldüren Şahıs İntihar Etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, karısını ve aynı evde bulunan kişiyi öldüren şahıs yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak'taki evine gelen H.Ş, karısı E.Ş. ile o sırada evde bulunan A.H'yi kesici aletle öldürdü. H.Ş, olayın ardından intihar etti.

E.Ş. ile A.H'nin ilişkisi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.