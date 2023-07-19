Ankara'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa 22 Yıl Hapis Cezası

Ankara'da, tartıştığı karısını 32 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, "eşi kasten öldürme" suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Recep Koyuncu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının ara kararlar gereği dosyaya giren belgelere ilişkin bilgi vermesinin ardından savunma için söz alan sanık avukatı Betül Aydede, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini savunarak, "Ankara Aile Mahkemesinden gelen DNA testi sonucuyla da olayın haksız tahrikle gerçekleştiği dosyada somut delillerle ispatlanmıştır. TCK'nın ilgili maddeleri başta olmak üzere lehe tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim." diye konuştu.

Son sözleri sorulan sanık Recep Koyuncu, pişman olduğunu belirterek, "Eşimi çok sevdim, evlatlarımı annesiz bıraktım. Kendimi de mahvettim." dedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Recep Koyuncu'yu önce "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kanaatine varan heyet, cezayı 22 yıla indirerek tutukluluğun devamına hükmetti.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 7 Ocak 2022'de Keçiören Şenlik Mahallesi'nde Recep Koyuncu (40), eşi Funda Koyuncu (35) ile tartıştı.

Recep Koyuncu, evde çocuklarının bulunduğu sırada eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Suç aletinin kırılması üzerine mutfaktan ikinci bıçağı alarak eylemi sürdüren sanık, eşi ölmeden kısa süre önce 112'yi arayarak yardım istedi.

İddianamede, Koyuncu'nun "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması isteniyordu.