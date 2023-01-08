Ankara'da kardeşinin bıçakladığı kişi öldü Güncel Haberler Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kardeşinin bıçakladığı kişi hastanede hayatını kaybetti. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kardeşinin bıçakladığı kişi hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sabri Ç. (35) ile ağabeyi Bayram Ç. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Ç, Bayram Ç'yi bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucu şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı. Kaynak: AA / Güncel Etimesgut Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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