Ankara'da kardeşi tarafından öldürülen doktorun cenazesi toprağa verildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kardeşi tarafından "çamaşır makinesi açma, kapama" tartışması üzerine öldürülen Özgür A'nın cenazesi toprağa verildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kardeşi tarafından "çamaşır makinesi açma, kapama" tartışması üzerine öldürülen Özgür A'nın cenazesi toprağa verildi.

Özgür A. için Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Ailesi ve arkadaşlarının katıldığı töreninin ardından Özgür A'nın cenazesi defnedildi.

Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki evlerinde anneleriyle birlikte yaşayan Baran A. ve doktor ağabeyi Özgür A, "çamaşır makinesi açma, kapama" tartışması yüzünden kavga etmiş, bıçakla ağır şekilde yaralanan Özgür A, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Özel bir firmada veri analisti olarak çalıştığı öğrenilen zanlı Baran A, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.