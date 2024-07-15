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Ankara'da Kardeş ve Dayı Cinayeti

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Ankara'da Bekir Şanal'ın kardeşi ve dayısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi.

ANKARA'da dün Bekir Şanal'ın (35) tabancayla başından vurduğu kardeşi Uğur Şanal (32) ile dayısı Murat Korkmaz (51) bugün hayatını kaybetti. Ardından kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Bekir Şanal'ın ise tedavisi devam ediyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Şanal, kardeşi Uğur ve dayısı Murat Korkmaz ile birlikte oturdukları binadan çıkarak otomobile bindi. Otomobil hareket ettikten kısa süre sonra Bekir Şanal, henüz belirlenemeyen nedenle kardeşi ve dayısı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından otomobilden inen Bekir Şanal, araçta bulunan kardeşi ile dayısını tabancayla başından vurdu. Ardından aynı silahı kendi başına dayayarak intihar girişiminde bulunan Bekir Şanal, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayda ağır yaralanan dayı Murat Korkmaz ve kardeşi Uğur Şanal, tedavi gördükleri hastanede bugün hayatını kaybetti. Murat Korkmaz'ın cenazesi memleketi Yozgat'ta, Uğur Şanal'ın cenazesi ise Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bekir Şanal'ın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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