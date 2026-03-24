Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

Güncelleme:
Ankara'da bir matematik öğretmeni ve zihinsel engelli kızı, evlerinde karbonmonoksit gazı sızıntısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da matematik öğretmeni Aydın Ertürk ile zihinsel engelli kızı Deren Ertürk (18) evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde oturan Aydın Ertürk'ten dün akşam haber alamayan yakınları, site yönetiminden yardım istedi. Site yönetimi tarafından çağırılan çilingir kapıyı açtığında içeride Aydın Ertürk ve kızı Deren'in cansız bedenleri bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz idaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baba ve kızının doğal gaz sızıntısı sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Baba ve kızının cesetleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Etimesgut Özkan Erdek Mesleki Eğitim Merkezi'nde matematik öğretmeni olan Aydın Ertürk ile kızı Deren Ertürk'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Apartman yöneticisi Tuncer Balcanlı, "İçeri girdiğimizde mutfakta Aydın Bey ve kızının cesetleriyle karşılaştık. Görüştüğümüz kişiler bizlere herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını söyledi. Bizlerle iletişimi de iyiydi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
