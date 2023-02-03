Ankara'da etkili olan kar yağışı trafikte zor anlar yaşattı Güncel Haberler Ankara'da etkili olan kar yağışı trafikte zor anlar yaşattı Ankara'da akşam saatlerinde başlayan karın etkili olmasının ardından bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ankara'da etkili olan kar yağışı trafikte zor anlar yaşattı ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan karın etkili olmasının ardından bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklar ve caddeler beyaza büründü. Ana arterlerde ulaşım sıkıntısız devam ederken bazı sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kar küreme aracı kontrolden çıktı ve kaldırıma çarparak durabildi. Yokuş çıkmaya çalışan araçlar başarılı olamayınca geri kaymaya başladı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal Ankara Genel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da etkili olan kar yağışı trafikte zor anlar yaşattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.