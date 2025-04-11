Ankara'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, caddeleri beyaz örtüyle kapladı. Park halindeki araçlarda kar birikintileri oluşurken, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır durumda bekliyor.
Başkent Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.
Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel