Ankara'da kar yağışı etkili oldu

ANKARA'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu, yeşil alanlar beyaza büründü.

Başkent'te gün boyunca etkili olan soğuk havanın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Zaman zaman lapa lapa yağan kar ile birlikte yeşil alanların yanı sıra, binaların çatıları, araçların üst kısımları beyaza büründü. Mesai bitiş saatlerinde de etkisini sürdüren kar ile birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.