Haberler

Ankara'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Güncelleme:
Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yollar buz tuttu, birçok hasarlı kaza meydana geldi. Çocuklar kar oynarken, ekipler kar küreme çalışmaları başlattı. Meteoroloji, kar yağışının birkaç gün daha süreceğini belirtti.

ANKARA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da gece saatlerinde Ayaş, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası buz tutan yollarda çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Bazı kazalar, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlendi. Karayolları ve belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının salı ve çarşamba günleri etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

