Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ANKARA'da il genelinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde, sokak ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1985 araç ve 2 bin 621 personelin sahada karla mücadele ettiği belirtildi.

