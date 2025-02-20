Ankara'da Kar ve Buzlanma Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma, sürücüler ve yayalar için zorluklar doğurdu. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi.
Ankara'da dün akşam etkisini gösteren kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında altıya kadar düştüğü kentte sabah saatlerinde etkili olan buzlanma nedeniyle sürücüler araç kullanmakta zorlandı.
Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı.
Erken saatlerde mesaiye ya da okula giden vatandaşların buzlanmadan dolayı yürümekte zorlandığı görüldü.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel