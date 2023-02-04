ANKARA'DA KAR, TİPİ VE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLUYOR

ANKARA'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

ANKARA'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Trafikle ilerlemekte güçlük çeker sürücüler, kar ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

KİMİLERİ EĞLENDİ, KİMİLERİ KAR İLE MÜCADELE ETTİ

Başkent'te, kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa aldırmadan dışarı çıkarak yürüyüş yaptı. Başkentliler müzik eşliğinde sokaklarda kar üzerinde halay çekip Ankara havası oynarken, çocuklar ise poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.

'KENTİMİZ ŞU AN ÇOK YOĞUN BİR KAR YAĞIŞI ALTINDA'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kentimiz şu an çok yoğun bir kar yağışı altında. 920 araç ve 2 bin 242 mesai arkadaşımızla sahada, görevimizin başındayız. Tüm hemşehrilerimize dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlatırım. İhtiyaç halinde 'Başkent 153 hattı'mızdan 724 bize ulaşabilirsiniz dedi.

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)