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Ankara'da Kapsül Fabrikası'nda Patlama: Soruşturma Başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlama olayıyla ilgili soruşturma başlattı. İki cumhuriyet savcısı görevlendirildi ve soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "18.07.2023 günü saat 10.50 sıralarında, kamu faaliyeti yürüten Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak işin gerçeğini tespit etmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Başsavcılığı Cumhuriyet Güncel Haberler

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