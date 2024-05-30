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Ankara'da kamyonetin çarptığı 11 araçta hasar meydana geldi

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek 11 araca çarptı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kamyonetin çarptığı 11 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halinde olan İ.Ö idaresindeki 06 BA 3607 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir ve park halindeki 11 araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü işlemler için emniyete götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, hasar alan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çankaya Ankara Trafik Yaşam Güncel Haberler

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