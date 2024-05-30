Ankara'da kamyonetin çarptığı 11 araçta hasar meydana geldi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kamyonetin çarptığı 11 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halinde olan İ.Ö idaresindeki 06 BA 3607 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir ve park halindeki 11 araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü işlemler için emniyete götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, hasar alan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.