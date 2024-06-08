Ankara'da Kamyonetin Altından Kurtarılan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ankara'da bir kamyonetin altından kurtarılan ve yaşadığı korkuyla bu sefer de kendisini çıkaran kişinin otomobiline sıkışan kedi yavrusunun imdadına itfaiye koştu.

Keçiören ilçesindeki bir alışveriş merkezinden çıkan Eda Ökten, yolun karşısında bir kamyonetin altından kedi sesi geldiğini fark etti.

Ökten'in kamyonetten çıkardığı kedi yavrusu, korkuyla kucağından kaçarak kendi aracına saklandı.

İkinci kez araca sıkışan hayvanı çıkaramayan Ökten, aracıyla yakın mesafede bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İstasyonu'na giderek yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, kurtarmak için seferber oldukları yavruyu, tespit ettikleri yerden çıkardı.

"Şu anda kendisi mutlu ve ben de rahatladım"

Kurtarma anında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Eda Ökten, kamyonetin altından kurtardığı kediyi sahiplendirmek için kucağına aldığını söyledi.

Ökten, "Bu sefer de korktu, benim arabamın gaz ve fren pedalının altına sıkıştı, oradan da çıkartamadım. Hemen aklıma itfaiye geldi. Buradaki arkadaşların yardımcı olabileceğini düşündüm ve geldim. Sağ olsunlar hemen 10 dakikalık bir çalışmayla çıkardılar. Şu anda kendisi mutlu ve ben de rahatladım. Kedi birazcık korkmuş. Biraz gürültüye hassas, o yüzden bir şeyler yiyip içmedi." dedi.

Bakımı hayvan barınağında yapılacak

Kurtarma çalışmasını yürüten itfaiye ekibinin sorumlusu Kübra Bastı da aracın içerisinden çıkardıkları kedinin korktuğunu ifade etti.

Bastı, "Kediyi teslim alarak hayvan barınağımıza yönlendirdik. Orada bakımı yapılacak." diye konuştu.