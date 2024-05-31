Ankara'da kamyonet 11 araca çarptı

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, park ve seyir halindeki 11 araca çarptı. Kaza sonrası yaralanan olmazken, vatandaşlar kamyonet sürücüsüne büyük tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 06 BA 3607 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park ve seyir halindeki araçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar kamyonet sürücüsü İ.Ö.'ye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle öfkeli kalabalık sakinleştirildi. Polis ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında kazada toplamda 11 aracın hasar gördüğünü tespit etti.

Kaza sonrası trafiğin durduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarında kamyonetin ve diğer araçların çekiciler tarafından olay yerinden götürülmesinin ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.