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Ankara'da Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden İşçiler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ankara'da Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden İşçiler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan zift yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 belediye işçisi için cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş ve yerel yöneticiler katıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde zift yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 belediye işçisi için cenaze töreni düzenlendi.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmrahor bölgesinde dün sabah saatlerinde freni patlayan zift yüklü kamyonun üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mamak Belediyesi personelleri Ese Güler (53), Mustafa Ali Köksal (38) ve Emre Soylu (39) için belediye binası önünde tören yapıldı.

Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve vatandaşlar katıldı.

Mamak Belediye Başkanı Şahin, törende yaptığı konuşmada, mesai arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Şahin, "Acımız büyük. Kelimelerin boğazımıza düğümlendiği anlardan birine şahit oluyoruz. Allah'tan rahmet, kederli aileye, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kardeşlerimize hakkımız helal olsun. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Törenin ardından, Emre Soylu'nun cenazesi Çorum Misler Ovacık köyüne, Ese Güner ve Mustafa Ali Köksal'ın cenazeleri de Mamak'taki Ortaköy mezarlığına defnedilmek üzere dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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