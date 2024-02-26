Ankara'da Kaldırımda Yürüyen Yayalara Çarparak Ölümlerine Neden Olan Zanlılar Kaçtı

Ankara'da kaldırımda yürüyen iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan zanlılar aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut İlçesi 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C'ye yolda hızla ilerleyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası otomobili terk ederek olay yerinden kaçan sürücü ve yanında bulunan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.