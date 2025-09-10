Haberler

Ankara'da Kadına Yönelik Şiddet Olayı: Baba-Oğul Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına darbe eden baba ve oğlunun yakalandığını açıkladı. Kadına karşı şiddet olaylarına dur demek için kararlı olduklarını vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yayayı araçtan inerek darbeden A.A. (45) ve oğlu B.C.A.'nın (30) yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara'da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darbedilmişti. Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır" dedi.

'KADINA KALKAN ELLERİ DURDURMAYA KARARLIYIZ'

Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
