Ankara'da Kadına Yönelik Darp Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde bir kadına yönelik darp olayına karışan iki şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına yönelik darp olayına ilişkin açıklama yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamada, olayla bağlantılı 2 şüphelinin aynı gün yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin, adli makamların talimatları doğrultusunda mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
