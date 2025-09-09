Ankara'da Kadına Yönelik Darp Olayı: İki Şüpheli Yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde bir kadına yönelik darp olayına karışan iki şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına yönelik darp olayına ilişkin açıklama yaptı.
Emniyetten yapılan açıklamada, olayla bağlantılı 2 şüphelinin aynı gün yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin, adli makamların talimatları doğrultusunda mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel