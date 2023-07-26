Ankara'da kadına şiddet cep telefonu kamerasında

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kimliği belirsiz 2 erkeğin kadına şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, gece saatlerinde Mamak'ta, Misket Şehit Melih Garip Ünsal Parkı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 erkek, yanlarındaki kadınla tartışmaya başladı. Bu kişiler, daha sonra kadını tartaklayıp, yere yatırarak şiddet uyguladı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde 2 kişinin kadını yere yatırdığı ve birinin tekme attığı görüldü.