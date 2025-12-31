Trump'a babalık davasında mahkemeden ret kararı

ANKARA'da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek babalık davası açtı. Mahkeme, söz konusu iddianın somut delillere dayanmadığını belirterek davanın reddine karar verdi. Necla Özmen, karara itiraz ettiğini söyledi.

Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde 25 Eylül'de babalık davası açtı. Özmen, dava dilekçesinde, 1970 doğumlu olduğunu, nüfusta Satı ve Dursun Özmen'in çocuğu olarak göründüğünü belirtti. Necla Özmen, Dursun Özmen'in 2009 yılında vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen'in 2017 yılında gerçeği kendisine anlattığını ifade etti. Necla Özmen, Satı Özmen'in, hastanede ölü bebek dünyaya getirdiğini, aynı anda doğum yapan ve o dönem yasak ilişki sonucu Trump'tan hamile kaldığını söyleyen Sophia isimli kadının dünyaya getirdiği bebeği ise kendisine verdiğini anlattığını ileri sürdü. Necla Özmen, babasının tespit edilmesi için DNA testi yapılması talebinde bulundu.

Mahkeme ise 10 Ekim tarihli kararında davanın reddine karar verdi. Kararda, davacının dava dilekçesinde somut herhangi bir delili bulunmamasına rağmen Trump'ın babası olduğunu iddia ettiği belirtildi. Dava dilekçesinin uygun olmadığı, dilekçedeki eksikliğin usuli değil, esasa ilişkin eksiklik olduğu, mahkemenin bu hususta eksikliği gidermek üzere süre vermesinin de mümkün olmadığı belirtildi. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan vakıa ve delillerle yargılama yapılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

DHA'ya konuşan Necla Özmen, kararı istinafa götürdüğünü, ayrıca ABD Büyükelçiliği ve ABD'deki mahkemelere de dilekçe gönderdiğini söyledi. Kendisin nüfuslarına kaydeden aileye veren kadının Sophia olduğunu ileri sürerek, "Beni, Sophia isimli ABD vatandaşı olan kişi dünyaya getirdikten sonra bırakmış. Babam NATO'da görevli olduğu için orada tanışmışlar zannederim. 'Daha detaylı bilgiyi baban biliyor' dedi beni büyüten anne. Kendisi vefat ettiği için soramadım. Çünkü 2017 senesinde haberlerde görünce, beni büyüten anne gösterdi Trump'ı 'Bu kişi senin baban' dedi. Öz annem teslim ederken resmini göstermiş. Babamın kim olduğunu ve bilgilerini beni büyüten anneye vermiş. Ben oradan biliyorum. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Ben babam olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Kendisine bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir sıkıntı vermek istemiyorum. Sadece babam olup olmadığın bilmek istiyorum. Benimle konuşmasını isterim. DNA testiyle kendisinin babam olduğunu ispatlayabilirim, kabul ederse" dedi.

Necla Özmen, Trump'la görüşmek istediğini söyleyerek, "Kendisinin iyi bir baba olduğuna inanıyorum. Beni de geri çevirmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.