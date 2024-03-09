Ankara'da Kadın Muhtar Adaylarından Ortak Hareket

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yerel seçimlerde farklı mahallelerden muhtar adayı kadınlar, daha fazla kadının söz sahibi olabilmesi için seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Yerel yönetimde farkındalık oluşturmayı amaçlayan ilçedeki Cumhuriyet, Muhsin Yazıcıoğlu, Yavuz Selim ve Fatih mahallelerinin kadın muhtar adayları, seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

İlçede ilk defa kadın muhtar adayı sayısı fazla olurken kadın muhtar adayları birbirlerini desteklemek için ortak hareket ediyor. Her gün buluşup birlikte çalışmalar yürüten muhtar adayları hem ilçedeki yerel yönetimde kadınların sesini duyurmak hem de mahallelerine kadın elini değdirmek istiyor.

Geçen dönem ilk defa bir kadın muhtarın olduğu ilçede bu yıl 5 kadın muhtar adayı seçime girecek.

Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı Arzu Gürbüz, eşinin vefatının ardından ondan devraldığı iş yerindeki başarısını muhtarlıkla taçlandırmak istediğini söyledi.

Çevresinden çok iyi tepikler aldığını dile getiren Gürbüz, diğer kadın muhtar adaylarıyla birlikte hareket ettiklerini anlattı.

Şimdiden kadın dayanışmasını başlattıklarını belirten Gürbüz, "İşimden dolayı sokak sokak, cadde cadde ilçeyi geziyorum. Bir kadın kadına daha kolay kendini izah edebilir, daha kolay içini açabilir. Bu nedenle bir muhtarın kadın olmasını çok önemsiyorum. Ben sadece muhtarlıkta değil, bütün kadınların her alanda daha başarılı olacağını düşünüyorum." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi muhtar adayı Satı Karabuğa da 3 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını, edindiği tecrübeler doğrultusunda mahallesinin eksiklerini gidermek istediğini belirtti.

"Muhtarların hepsinin de erkek olması kadınlar için dezavantaj oluyor." diyen Karabuğa, güzel işler başaracaklarına inandığını belirtti.

Fatih Mahallesi muhtar adayı Meryem Aykılıç da kadınların her alanda yer almasını istediklerini, sadece muhtarlıkta değil, bütün kadınların her alanda daha başarılı olacağını düşündüğünü bildirdi.

Yavuz Selim Mahallesi muhtar adayı Dilek Yılmaz ise mesai saatleri dışında kadın muhtar adaylarına eşlik ediyor.