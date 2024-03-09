Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Kadın Muhtar Adaylarından Ortak Hareket

Güncelleme:

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yerel seçimlerde farklı mahallelerden muhtar adayı kadınlar, daha fazla kadının söz sahibi olabilmesi için seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yerel seçimlerde farklı mahallelerden muhtar adayı kadınlar, daha fazla kadının söz sahibi olabilmesi için seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Yerel yönetimde farkındalık oluşturmayı amaçlayan ilçedeki Cumhuriyet, Muhsin Yazıcıoğlu, Yavuz Selim ve Fatih mahallelerinin kadın muhtar adayları, seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

İlçede ilk defa kadın muhtar adayı sayısı fazla olurken kadın muhtar adayları birbirlerini desteklemek için ortak hareket ediyor. Her gün buluşup birlikte çalışmalar yürüten muhtar adayları hem ilçedeki yerel yönetimde kadınların sesini duyurmak hem de mahallelerine kadın elini değdirmek istiyor.

Geçen dönem ilk defa bir kadın muhtarın olduğu ilçede bu yıl 5 kadın muhtar adayı seçime girecek.

Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı Arzu Gürbüz, eşinin vefatının ardından ondan devraldığı iş yerindeki başarısını muhtarlıkla taçlandırmak istediğini söyledi.

Çevresinden çok iyi tepikler aldığını dile getiren Gürbüz, diğer kadın muhtar adaylarıyla birlikte hareket ettiklerini anlattı.

Şimdiden kadın dayanışmasını başlattıklarını belirten Gürbüz, "İşimden dolayı sokak sokak, cadde cadde ilçeyi geziyorum. Bir kadın kadına daha kolay kendini izah edebilir, daha kolay içini açabilir. Bu nedenle bir muhtarın kadın olmasını çok önemsiyorum. Ben sadece muhtarlıkta değil, bütün kadınların her alanda daha başarılı olacağını düşünüyorum." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi muhtar adayı Satı Karabuğa da 3 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını, edindiği tecrübeler doğrultusunda mahallesinin eksiklerini gidermek istediğini belirtti.

"Muhtarların hepsinin de erkek olması kadınlar için dezavantaj oluyor." diyen Karabuğa, güzel işler başaracaklarına inandığını belirtti.

Fatih Mahallesi muhtar adayı Meryem Aykılıç da kadınların her alanda yer almasını istediklerini, sadece muhtarlıkta değil, bütün kadınların her alanda daha başarılı olacağını düşündüğünü bildirdi.

Yavuz Selim Mahallesi muhtar adayı Dilek Yılmaz ise mesai saatleri dışında kadın muhtar adaylarına eşlik ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yan Oda CANLI İZLE! Yan Oda Star TV 1. Bölüm canlı izleme linki! Phoenix Suns Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Charlotte Hornets Brooklyn Nets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 9 Mart Üç Kız Kardeş 78. bölüm CANLI İZLE! Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim 120. bölüm full HD canlı yayın izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! DEM Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 130. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? DEM Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir? DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title