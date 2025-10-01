Ankara'da Kadın Kuaförüne Pompalı Tüfekli Saldırı

ANKARA'da kadın kuaförüne pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda işletme sahibi kadın, kırılan camlar nedeniyle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Kırılan camlar nedeniyle kuaför işletmecisi kadın yaralandı. Olayın arından kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,