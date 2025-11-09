Ankara'da Kaçan Taksi Sürücüsü Uyuşturucu ile Yakalandı

ANKARA'da polis uygulama noktasından kaçan taksi sürücüsü, kısa sürede yakalandı. Takside, 1567 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri tarafından sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulama noktasına doğru ilerleyen taksinin şoförü, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Taksi, yapılan takiple durduruldu. Araçta yapılan aramada 1567 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y.Y. ile K.C.Y, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.