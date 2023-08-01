Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 15 bin 50 paket kaçak sigara, 12 bin dolu makaron, 1420 litre etil alkol, 373 elektronik sigara ve 37 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.