Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 15 bin 50 paket kaçak sigara, 12 bin dolu makaron, 1420 litre etil alkol, 373 elektronik sigara ve 37 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 15 bin 50 paket kaçak sigara, 12 bin dolu makaron, 1420 litre etil alkol, 373 elektronik sigara ve 37 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.