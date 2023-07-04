Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Çalışmalarında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 190 bin boş makaron, 14 bin cinsel içerikli ürün, 3 bin 670 paket kaçak sigara, sigara sarma makinesi, 52 elektronik sigara ve 38 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, 6 şüpheli de gözaltına alındı.