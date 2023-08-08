Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 53 bin 853 paket kaçak sigara, 40 bin boş makaron, 5 bin 446 muhtelif eşya, 217 litre sahte alkollü içki ve daha birçok kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.