Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 32 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda kaçak sigara, alkollü içki, tarihi eser ve akaryakıt gibi birçok malzeme ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 32 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

970 bin boş makaron, 92 bin 500 dolu makaron, 5 bin 860 paket kaçak sigara, 4 bin 950 litre karışımlı akaryakıt, 560 tarihi eser/sikke, 463 litre etil alkol, 178 şişe sahte alkollü içki, 120 puro, 57 cep telefonu ve 11 kilogram tütün ele geçirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.