Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak'ta bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda 26 bin 350 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiye "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçu ve ilgili diğer kanunlara muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İlaç, Güncel, Haberler

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