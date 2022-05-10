Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak'ta bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda 26 bin 350 tıbbi ilaç ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiye "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçu ve ilgili diğer kanunlara muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel