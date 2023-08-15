Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 108 bin 10 paket kaçak sigara, 937 elektronik sigara, 150 puro, 50 şişe sahte alkollü içki ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
Ankara'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 7-13 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 108 bin 10 paket kaçak sigara, 937 elektronik sigara, 150 puro, 50 şişe sahte alkollü içki, 14 cep telefonu, 3 kaçak elektronik eşya, 1 kilogram pipo tütünü, 1 sigara sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirdi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.