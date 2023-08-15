Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 108 bin 10 paket kaçak sigara, 937 elektronik sigara, 150 puro, 50 şişe sahte alkollü içki ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.