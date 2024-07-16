Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 55 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANKARA'da sigara, akaryakıt, elektronik ve otomobil kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesi Kızılay bölgesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında; 49 ayrı olayda 55 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 463 bin 600 doldurulmuş makaron, 260 bin boş makaron, 7 bin 530 paket sigara, 5 bin 88 litre karışımlı akaryakıt, 2 bin 729 elektronik ürün, 695 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı, 719 kilogram tütün, 198 şişe sahte alkollü içki, 100 puro, 38 cep telefonu, 1 lüks marka otomobil ele geçirildi.