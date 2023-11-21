Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik 12-21 Kasım tarihleri arasında icra edilen çalışmalarda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut'ta bir şahsın, ele geçirdiği tarihi eserleri satma arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu şahsı yakalayarak üst araması yapan ekipler, 500 bin lira piyasa değerine sahip 147 adet Roma dönemine ait sikke ile 50 gram esrar ele geçirdi.

Bir diğer olayda ise Kahramankazan İlçe Jandarma ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünden 81 adet gümrük kaçağı parfümü ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince icra edilen bir diğer operasyonda ise şüpheli iki kişinin evinde gümrük kaçağı ve insan sağlığına zararlı 3 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Söz konusu hapların 2 milyon 240 bin lira değerinde olduğu aktarıldı.

Bahse konu 3 farklı olayda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı aktarıldı. - ANKARA