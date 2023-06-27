Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 19-25 Haziran tarihleri arasında başkent genelinde operasyonlar düzenledi. Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 27 zanlı yakalandı. Operasyonlarda birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 19-25 Haziran arasında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkent genelinde çalışmalar yaptı.

Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 27 zanlı yakalandı.

Operasyonlarda 60 bin adet boş makaron, 14 bin 770 paket kaçak sigara, 3 bin 490 litre etil alkol, 2 bin 925 adet puro, 908 elektronik sigara, 505 bandrol, 535 elektronik ve muhtelif eşya, 219 şişe sahte alkollü içki, 64 adet cinsel içerikli ilaç, 17 kilogram tütün, 16 cep telefonu ve 12 tarihi eser ve sikke ele geçirildi.