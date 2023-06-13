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Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 106 bin boş makaron, 29 bin 115 paket kaçak sigara, 4 bin 415 litre karışımlı akaryakıt, 1307 elektronik/muhtelif eşya, 690 cinsel içerikli ilaç, 424 bandrol, 277 tarihi eser/sikke, 150 puro, 142 şişe sahte alkollü içki, 80 litre etil alkol, 35 cep telefonu ve 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-11 Haziran tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 106 bin boş makaron, 29 bin 115 paket kaçak sigara, 4 bin 415 litre karışımlı akaryakıt, 1307 elektronik/muhtelif eşya, 690 cinsel içerikli ilaç, 424 bandrol, 277 tarihi eser/sikke, 150 puro, 142 şişe sahte alkollü içki, 80 litre etil alkol, 35 cep telefonu ve 5 kilogram tütün ele geçirilirken, 27 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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