Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 106 bin boş makaron, 29 bin 115 paket kaçak sigara, 4 bin 415 litre karışımlı akaryakıt, 1307 elektronik/muhtelif eşya, 690 cinsel içerikli ilaç, 424 bandrol, 277 tarihi eser/sikke, 150 puro, 142 şişe sahte alkollü içki, 80 litre etil alkol, 35 cep telefonu ve 5 kilogram tütün ele geçirildi.