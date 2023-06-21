Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı ve birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 23 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 2 milyon 320 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 630 paket sigara, 11 bin 506 bandrol, 2 bin 66 elektronik/muhtelif eşya, 1,2 ton tütün, 202 şişe sahte içki, 19 cep telefonu, 10 litre etil alkol ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.