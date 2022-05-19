Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 18 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonlarda, 3 bin 800 mükerrer bandrollü boş makaron, 10 bin boş makaron, 5 bin 411 doldurulmuş makaron, 827 kilogram tütün, 1135 bandrol, 500 çakmak, 3 bin 220 paket kaçak sigara, 4 sigara sarma makinası ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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