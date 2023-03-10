Ankara'da kaçak tütün operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Ankara'da kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürdükleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı. Ankara'da kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürdükleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçak tütün ve tütün ürenlerini piyasaya sürerek haksız gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. İl genelinde 39 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ton 839 kilogram kaçak tütün, 6 milyon 687 bin 300 adet makaron, 54 bin sigara filtresi, 40 bin sigara sarma kağıdı, 2 bin 992 bandrol, 33 kilogram nargile tütünü ve 20 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

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