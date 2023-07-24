Ankara'da Kaçak Temizlik Malzemeleri Operasyonu: 82 Ton Deterjan Ele Geçirildi

Ankara'da kanuna aykırı yöntemlerle temizlik malzemeleri ürettiği belirlenen 2 farklı depoya yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonda toplam 82 ton 382 kilogram deterjan ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'merdiven altı' olarak tabir edilen depolarda halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek temizlik malzemelerin üretildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından önce malzemelerin taşındığı tıra, sonra da 2 hafta arayla üretimin yapıldığı Mamak ve Altındağ'daki depolara operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan arama sonucunda 53 ton 720 kilogram toz deterjan, 13 ton 221 kilogram sıvı bulaşık deterjanı, 7 ton 440 kilogram yumuşatıcı, 5 ton tuz, 5 bin 300 adet değişik markalara ait boş deterjan paketi, 257 adet böcek ilacı, 3 ton deterjan boncuğu, 2 adet üretim makinesi ve 2 adet tartı ele geçirildi.

Deterjanların satışını internetten gerçekleştirmişler

Öte yandan, şüphelilerin bilinen bazı markaların isimlerini de kullanılarak internet ortamında ve bazı marketlerde malzemeleri satışa sunulduğu tespit edildi. Gerçeğine çok benzeyen sahte ürünlerin ilgili firma yetkilileri tarafından ayrıt edilmesinin ise saatler sürdüğü aktarıldı. - ANKARA