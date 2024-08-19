Ankara'da Kaçak Silah Operasyonu: 16 Otomatik Silah ve 28 Tabanca Ele Geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç grubuna ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 otomatik tüfek, 10 otomatik tabanca, çeşitli çaplarda 28 tabanca, 62 şarjör ve 1350 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Ankara'da kaçak 16 otomatik silah, 28 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç grubuna ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 otomatik tüfek, 10 otomatik tabanca, çeşitli çaplarda 28 tabanca, 62 şarjör ve 1350 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.