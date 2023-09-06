Ankara'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon 917 Bin Boş Makaron ve 796 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde bir şahsın kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda şahsın otomobilinde 1 milyon 917 bin adet boş makaron ve 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 1 milyon 917 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Beypazarı ilçesinde bir kişinin kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin aracında yapılan aramada, 1 milyon 917 bin makaron ile 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekiplerce ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.