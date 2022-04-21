Kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 zanlı gözaltına alındı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvenç Mahallesi'nde devriye gezerken sulama göletinin yanındaki sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, kazı yapılan alanda şüpheliler M.Ö, O.E, E.D, İ.D, Ö.C, R.Ç. ve M.C.M'yi suçüstü yakaladı.
Define aradıkları belirlenen zanlıların kazıda kullandıkları 3 kırıcı, 3 çekiç, 2 el telsizi, 2 gaz maskesi, 15 metre elektrik ara kablosu, dedektör, jeneratör ve patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal sıvıya el konuldu.
Şüphelilerin geliştirdikleri düzenekle matkapla delik açıp içine kimyasal sıvı döktükleri kayaları parçaladıkları, açtıkları çukurların içine girmek için de gaz maskesi kullandıkları öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.