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Ankara'da Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Genç Tedavi Altına Alındı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaçak içki kullanan 2 lise öğrencisi baygın halde hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, içkiyi temin eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaçak içkiden zehirlenen 2 genç, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencileri N.K. ve Z.N.Y, kaçak alkol kullanmalarının ardından baygın şekilde hastaneye kaldırıldı.

Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Çocukların kaçak alkolü Ecevit lakaplı B.A'dan aldıkları tespit edildi.

Şüpheli, İncirli Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

B.A'nın ikametinde yapılan aramada 25 adet kaçak viski ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Keçiören Ankara Haberler

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