Ankara'da Kaçak Hafriyat Temizliği Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre ve insan sağlığına risk oluşturacak gecekondu molozlarını ve kaçak dökülen hafriyat atıklarını temizlemeye devam ediyor. Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 13 günlük bir sürede yaklaşık 5 bin ton hafriyat bertaraf edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde çevre ve insan sağlığına risk oluşturacak gecekondu molozlarını ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine kaçak dökülen hafriyat atıklarını temizlemeye devam ediyor. Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 13 günlük bir sürede yaklaşık 5 bin ton hafriyat bertaraf edildi.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kent genelinde çevre ve insan sağlığına risk oluşturacak gecekondu molozlarını ve kaçak dökülen hafriyat atıklarını bertaraf ediyor. Eski gecekondu bölgeleri olan Mamak ve Altındağ ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar temizleniyor.

5 BİN TON KAÇAK HAFRİYAT TEMİZLENDİ

Çankaya'da Dikmen ve Şirindere ile Mamak'ta Boğaziçi ve Dostlar mahallelerindeki gecekondu atıklarının temizlenmesinin ardından şimdi de Etimesgut Yeşilova Mahallesi'ndeki yaklaşık 30 bin metrekarelik alan 13 günlük bir sürede kaçak hafriyat atıklarından temizlendi. Etimesgut'ta yapılan temizlik çalışması; 6 iş makinesi ve 8 personel ile tamamlanırken, yaklaşık 5 bin ton atık bölgeden uzaklaştırıldı. Gecekondu molozlarının temizleme çalışmaları ise Mamak Dostlar Mahallesi'nde devam ediyor.